Destinația Anului 2026 • Baia Mare, nominalizată la categoria „Orașe care inspiră”

Municipiul Baia Mare a fost nominalizat la categoria „Orașe care inspiră” în cadrul competiției naționale Destinația Anului 2026, una dintre cele mai relevante inițiative dedicate promovării turismului românesc. Baia Mare se află pe lista nominalizărilor alături de orașe precum Alba Iulia, Arad, Bistrița, București, Cluj-Napoca, Constanța, Craiova, Iași, Timișoara și multe altele.
„Peste 250 de destinații din aproape toate județele țării au fost nominalizate în această ediție, confirmând interesul tot mai puternic al românilor pentru valorile, comunitățile și locurile care definesc România turistică. Competiția se desfășoară în mai multe etape. În prezent, au fost anunțate destinațiile nominalizate. Urmează selecția finaliștilor, realizată în principal pe baza numărului de recomandări primite din partea publicului și a juriului. Etapa finală va avea loc în luna aprilie, când destinațiile finaliste vor fi evaluate prin votul publicului, votul juriului și printr-un sondaj cu reprezentativitate națională – «Cercetarea Destinația Anului» – pentru a asigura un rezultat echilibrat și relevant”, au explicat reprezentanții Primăriei Baia Mare.
Potrivit organizatorilor, în perioada 20 octombrie 2025 – 15 ianuarie 2026, publicul, partenerii și membrii juriului au propus orașe, stațiuni, sate, regiuni naturale și atracții culturale care merită recunoaștere la nivel național. Încheierea etapei de nominalizări marchează deschiderea oficială a sezonului competițional 2026 și începutul unui proces amplu de evaluare, care va desemna destinațiile ce vor inspira românii. Detalii despre competiție sunt disponibile pe site-ul oficial:
https://www.destinatiaanului.ro/media/comunicate-de-presa/de-dragobete-dezvaluim-peste-250-de-destinatii-din-romania-pe-care-sa-le-iubesti-in-2026-id-35-cmsid-56.
ma inspira sa ma mut din oras cat de repede posibil :)))) suntem la ani lumina si fata de SM
La nimicuri suntem buuuni tare de tot.Ce ti-ar putea inspira Baia Mare?Frica că în Centrul Vechi al orașului ți-ar putea cădea în cap bucăți din fațada vreunei clădiri de patrimoniu?Placerea de a-ți rupe mașină pe vreo stadă proaspăt modernizată?Șantierele începute și nefinalizate care îngreunează traficul rutier?De cel pietonal se ocupă Vitalul cu ale sale gropi săpate,parcări închise etc.(apropo ,scumpirea cu 3 lei l pe mcub de apa va inspira?)Sper că totuși primăria să ne inspire prin organizarea acelei mizerii denumita sărbătoarea castanelor sa ii dorim variat și apăsat de bine.Arborii tăiați fara milă pentru orice mizerie de lucrare făcută firește de aceeași firmă,ne fac să nu mai inspirăm, decât praf și noxe.Baia Mare oraș nominalizat.Eu zic sa va fie rușine!