Gura lumii☺La oraș ca la oraș

Sunt orașe și orașe. Iar vă spunem, chiar și Baia Mare are efective de oi, capre, vaci, cai. Trebuie fân, nu? Iar sus în nord așa ceva e firesc, la fel ca blocarea unui drum național cu oile ce coboară sau urcă la munte. Ce ți-i o căruță cu fân…

