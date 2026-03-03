Suferinţele Maramureşului tradiţional, dezbătute la Săpânţa

Meşterii populari, artizanii şi producătorii locali din zona Săpânţa au fost aduşi la masa dialogului de prefectul judeţului Maramureş, Florian Sălăjeanu, care şi-a propus să facă „un pas concret pentru redarea identității acestui loc care a devenit reper internațional datorită Cimitirului Vesel”. La întâlnire au fost prezenţi şi reprezentanți ai instituțiilor statului, Poliție, Direcţia Sanitar Veterinară, Cultură, Urbanism, Finanțe și alte structuri cu atribuții în domeniu. De asemenea, au participat secretarul general al Instituţiei Prefectului – Judeţul Maramureş, Lia Mureșan, consilierul din Cancelarie, Bogdan Gabor și primarul comunei, Gheorghe Stan.

„Am vrut un dialog direct, fără ocolișuri, în care fiecare să își poată prezenta liber opiniile și care să facă din Săpânța un punct de interes turistic mondial, nu unul cu o identitate tradițională alterată de ‹‹chinezării›› și alte kitsch-uri”, a precizat prefectul judeţului Maramureş.

Conform reprezentantului Guvernului în teritoriu, temele au fost multe și au arătat că problematica este mai complexă decât pare la prima vedere. „Unele lucruri au soluții rapide, de ordin administrativ, procedural, altele, însă, țin de probleme vechi, cronicizate. Țin de suferința satului maramureșean, de depersonalizarea lui constantă, de dispariția treptată a meșterilor și a tradițiilor. Săpânța nu este doar un obiectiv turistic. Este un simbol, iar ce se întâmplă acolo influențează imaginea întregului Maramureș, dar afectează treptat și celelalte localități de pe văile Izei și Marei. Între dezvoltare și autenticitate trebuie să existe un echilibru. Turismul este important, la fel și economia locală, dar la fel de importantă este identitatea. Sunt conștient că nu putem opri timpul și nici nu ne putem împotrivi progresului, dar putem decide ce păstrăm și ce încurajăm, iar acesta este mesajul care l-am transmis atât autorităților locale, cât și reprezentanților comunității care au fost la întâlnire”, a afirmat prefectul Florian Sălăjeanu.

Dezbaterile pe această temă vor continua. Se vor analiza propunerile legate de simplificarea taxării, de adaptarea normelor pentru micii producători, de protejarea patrimoniului cultural. De asemenea, o primă măsură va consta în securizarea accesului spre Cimitirul Vesel, unde se va crea o zonă pietonală pentru turiști, Poliția urmând să decidă cele mai potrivite soluții.

Cei care îşi doresc un Maramureş autentic sunt invitaţi să scrie într-un comentariu, opinia lor la postarea de pe pagina de socializare a prefectului judeţului Maramureş şi chiar să transmită propuneri.