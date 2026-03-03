Lucrări la drumuri în Săcălășeni

Drumul județean ce iese din Baia Mare pe la Italsofa spre Coaș, unde se în­tâl­nește cu Drumul Nordului, a intrat de anul trecut în reabilitare. Era și cazul, pe alocuri asfaltul se rupe de-a lungul drumului, iar pe dealul dintre Cătălina și Satu Nou de Jos e o succesiune de valuri ce sugerează că dealul e în mișcare. La Săcălășeni, lucrările se referă la canalizare pluvială, la canalizarea comunelor Coaș și Remetea ce se unește cu cele din Săcălășeni și Coltău, plus pistă de biciclete și trotuare. Pe alocuri, traficul se subțiază pe un sens și este dirijat, pe măsură ce înaintează lucrările.