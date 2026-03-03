Mărțișoare create din inimă pentru mama

Primăvara a prins viață prin mâinile talentate și inimile pline de entuziasm ale copiilor de la Școala Gimnazială „Avram Iancu” și Școala Gimnazială „Nichita Stănescu”, care au participat la o activitate specială desfășurată la Centrul Rivulus Pueris, din subordinea Direcției de Asistență Socială (DAS) Baia Mare.

”Cu zâmbete largi și multă concentrare, sub atenta îndrumare a voluntarei noastre Viorica Szikszai, copiii au ales forme, culori și simboluri ale primăverii pe care le-au îmbinat în măr­ți­șoare unice, dedicate celei mai importante ființe din viața lor: mama. Fiecare creație a purtat emoția sinceră a unui dar făcut din suflet”, au declarat reprezentanții DAS Baia Mare.