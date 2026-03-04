Apicultorii au nevoie de facilități fiscale pentru mijloacele de transport

Apicultorii români au nevoie urgentă de sprijin. Una dintre măsurile care ar fi de mare ajutor se referă la facilitățile fiscale privind mijloacele de transport, utilizate în activitatea apicolă. În momentul de față, aceștia sunt nevoiți să suporte cheltuieli substanțiale pentru a putea circula în legalitate pe drumurile publice, cu toate că fac doar câteva drumuri pe an.

„Consider că este necesară introducerea unor facilități fiscale pentru mijloacele de transport utilizate exclusiv în activitatea apicolă, în special pentru transportul stupilor în pastoral. Aceste vehicule nu sunt utilizate în scop personal, ci reprezintă instrumente de producție, echivalente altor utilaje agricole. Dacă recunoaștem apicultura drept activitate agricolă strategică, atunci trebuie să avem coerența legislativă de a sprijini și infrastructura care permite desfășurarea acesteia. Sprijinirea apicultorilor nu este un privilegiu, ci o măsură de normalitate și responsabilitate față de agricultura românească și față de producătorii locali. Voi susține toate demersurile legislative necesare pentru ca această măsură să devină realitate”, a declarat Crina Fiorela Chilat, deputat de Maramureș.