Câini prinși de hingheri în Vișeu de Sus, eliberați de cetățeni

Unii cetățeni din Vișeu de Sus au fost surprinși pe camerele de supraveghere, cum eliberează câinii capturați de hingheri. Imaginile arată cum patrupedele au rămas captive în cuștile amplasate în diverse zone, iar unele persoane s-au dus și le-au deschis cuștile. Ba mai mult, în anumite cazuri acestea au luat și cuștile respective, pentru a îngreuna astfel acțiunile de capturare. Conducerea primăriei a venit cu o reacție dură vizavi de aceste gesturi.

”Primăria Vișeu de Sus depune eforturi constante pentru capturarea câinilor comunitari de pe domeniul public, cu un singur obiectiv clar: protejarea siguranței cetățenilor și prevenirea incidentelor nedorite. Aceste acțiuni nu sunt simple formalități. Ele presupun muncă susținută, resurse alocate, intervenții organizate și, mai ales, responsabilitate față de întreaga comunitate. Din păcate, există un segment aparte de cetățeni care, în loc să sprijine aceste demersuri sau să vină cu soluții constructive, aleg să le ironizeze și, mai grav, să le submineze. Astfel de comportamente anulează munca depusă, îngreunează intervențiile și creează ulterior contextul pentru critici nefondate la adresa administrației locale. Ne criticați că nu facem nimic? Ba da, facem – iar dovezile sunt clare (capturat, sterilizat, cazat în adăpost, etc.). Însă, unii, în loc să ne sprijiniți, ne încurcați. Ne sabotați acțiunile, hrănind câinii pe domeniul public, eliberându-i atunci când sunt capturați sau chiar luându-ne cuștile de tot, pentru ca mai apoi să arătați cu degetul și să afirmați că «nu se face nimic»”, au atras atenția reprezentanții primăriei.

Dacă de data aceasta cetățenii surprinși pe camerele de supraveghere au scăpat de sancțiuni, data viitoare aceștia vor fi supuși sancțiunilor prevăzute de lege.

”Siguranța publică este o responsabilitate comună. Respectarea regulilor și colaborarea dintre autorități și cetățeni sunt esențiale pentru a avea un oraș sigur, civilizat și responsabil. De această dată, alegem să păstrăm identitatea acestor persoane confidențială, din dorința de a oferi un semnal de responsabilitate și o șansă la corectare. Însă, dacă astfel de situații vor continua, data viitoare identitatea celor implicați va fi făcută publică, iar sancțiunile vor fi aplicate conform legii”, au concluzionat oficialii instituției.