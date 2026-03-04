„Cel mai frumos Palat Administrativ din România renaște”

Palatul Administrativ din Baia Mare nu este doar o clădire în care funcționează instituții ale statului, ci „reprezintă un simbol al Maramureșului”.

„Proiectat în anii 1969–1970 de arhitectul Mircea Alifanti, edificiul a fost gândit cu respect pentru spiritul locului, inspirat din verticalitatea și sobrietatea arhitecturii tradiționale maramureșene, reinterpretate modern, cu echilibru și demnitate. Nu întâmplător, de-a lungul timpului a fost considerat de mulți specialiști și vizitatori drept cel mai frumos Palat Administrativ din România”, au mai arătat reprezentanții Consiliului Județean Maramureș. Astăzi, Palatul Administrativ se află în plin proces de reabilitare, prin Programul Regional Nord-Vest 2021–2027, într-o investiție de aproximativ 145 milioane de lei, lucrări care vor fi finalizate până la sfârșitul acestui an.

„Consolidăm structura, modernizăm instalațiile, creștem eficiența energetică și îl aducem la standardele actuale de siguranță și funcționalitate. Dar facem toate acestea cu o convingere clară: nu schimbăm sufletul clădirii. Păstrăm elementele arhitecturale inițiale, respectăm viziunea lui Mircea Alifanti și protejăm identitatea istorică a acestui edificiu. Alături de reprezentanți ai Ordinului Arhitecților am fost pe șantier pentru a vedea cum este pusă în valoare munca arhitectului și pentru a ne asigura că intervențiile păstrează spiritul original al clădirii. Pentru noi, această reabilitare înseamnă respect pentru patrimoniu, pentru diversitatea culturală, pentru istoria care ne definește”, a precizat șeful administrației maramureșene, Gabriel Zetea.