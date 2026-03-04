Concediul medical retroactiv, posibil în anumite situații

Casa de Asigurări de Sănătate (CAS) Maramureș vine cu o serie de precizări privind situațiile în care concediul medical poate fi eliberat retroactiv .

”Regula generală este că certificatul se eliberează în ziua consultației sau în situația imposibilității prezentării asiguratului la medic, se pot acorda certificate de concediu medical cu o retroactivitate de 24 de ore, dar acest lucru este valabil numai în cazul certificatelor de concediu medical ”inițial”. Există excepții importante, ca să nu pierzi drepturi atunci când ai avut o problemă medicală serioasă. Medicul poate elibera certificatul medical la o dată ulterioară, dar limitat strict la luna în curs sau luna anterioară, pentru următoarele situații: sarcina și lăuzia (exclusiv concediul medical pentru maternitate); perioada de internare în spital; imobilizarea în sisteme specifice aparatului locomotor (eliberat doar de medicul ortoped/chirurg); situațiile care necesită avizul medicului expert al asigurărilor sociale pentru depășirea a 90 de zile; carantina și bolile infectocontagioase pentru care se impune izolarea; pacienții cu afecțiuni oncologice și concediul pentru îngrijirea pacientului cu afecțiuni oncologice; anumite tipuri de arsuri grave (inclusiv perioada de recuperare); supravegherea și îngrijirea copilului aflat în carantină/izolare; decesul beneficiarului sau al pacientului oncologic; certificatele de risc maternal ”în continuare”; transferul pacientului la un alt spital”, explică reprezentanții CAS Maramureș.

De asemenea, în cazul pacienților care au fost la UPU și nu au primit pe loc certificatul de concediu medical, atunci documentul poate fi eliberat de medicul de familie în maximum 5 zile lucrătoare de la eveniment, doar cu recomandarea scrisă a medicului de urgență, într-o singură etapă.