Creșă nouă în Sighetu Marmației

Primăria Sighetu Marmației anunță implementarea proiectului de construire a unei creșe noi.

Unitatea de învățământ va fi amplasată pe str. Făget, iar investiția se ridică la suma de aproximativ 16,6 milioane lei. Proiectul face parte din Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 15 – Educație, Investiția 1 – Construirea, echiparea și operaționalizarea a 110 creșe, Operațiunea 2 – PNRR/2022/C15/02.