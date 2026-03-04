Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Maramureș organizează, în perioada 16–30 martie 2026, evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2026, inclusiv, și care nu au frecventat grădinița sau care s-au întors din străinătate. Evaluarea se face în cazul elevilor cu vârsta de 6 ani care ar urma să meargă în clasa pregătitoare din acest an școlar.
Cererile de înscriere pentru copiii care urmează să meargă la școală se depun/se transmit în perioada 31 martie – 6 mai 2026. În situația excepțională în care se impune amânarea înscrierii, cererile se depun la inspectoratul școlar în perioada 16 – 30 martie 2026.
De precizat că părinții ai căror copii împlinesc 6 ani până la data de 31 august 2026 inclusiv au obligația de a înscrie copiii în clasa pregătitoare. Copiii care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2026 inclusiv pot fi înscriși în clasa pregătitoare în baza unei recomandări de înscriere în învățământul primar, dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător. Micuții care împlinesc 6 ani începând cu 1 ianuarie 2027 vor fi reînscriși în grupa mare de la grădiniță.
Informații suplimentare pot fi consultate pe site-ul CJRAE Maramureș sau pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Maramureș, secțiunea „Înscrieri clasa pregătitoare”, la adresa: https://www.isjmm.ro/.
Evaluarea copiilor care urmează să fie înscriși în clasa pregătitoare
