Evaluarea copiilor care urmează să fie înscriși în clasa pregătitoare

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Maramureș organizează, în perioada 16–30 martie 2026, evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2026, inclusiv, și care nu au frecventat grădinița sau care s-au întors din străinătate. Evaluarea se face în cazul elevilor cu vârsta de 6 ani care ar urma să meargă în clasa pregătitoare din acest an școlar.

Cererile de înscriere pentru copiii care urmează să meargă la școală se depun/se transmit în perioada 31 martie – 6 mai 2026. În situația excepțională în care se impune amânarea înscrierii, cererile se depun la inspectoratul școlar în perioada 16 – 30 martie 2026.

De precizat că părinții ai căror copii împlinesc 6 ani până la data de 31 august 2026 inclusiv au obligația de a înscrie copiii în clasa pregătitoare. Copiii care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2026 inclusiv pot fi înscriși în clasa pregătitoare în baza unei recomandări de înscriere în învățământul primar, dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător. Micuții care împlinesc 6 ani începând cu 1 ianuarie 2027 vor fi reînscriși în grupa mare de la grădiniță.

Informații suplimentare pot fi consultate pe site-ul CJRAE Maramureș sau pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Maramureș, secțiunea „Înscrieri clasa pregătitoare”, la adresa: https://www.isjmm.ro/.