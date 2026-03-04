O primărie din Maramureș decide scăderea taxelor locale

Primăria Vișeu de Sus vrea să scadă taxele locale pentru cetățeni, iar în acest sens a și supus aprobării consiliului local măsuri de diminuare a impozitelor.

Mai exact, se dorește reducerea cotei adiționale la impozitele și taxele locale astfel: pentru persoane fizice, clădiri rezidențiale – de la 0,15% la 0,1%; pentru persoane fizice, clădiri nerezidențiale – de la 0,6% la 0,3%; pentru persoane juridice, clădiri rezidențiale – de la 1,2% la 1%; pentru persoane juridice, clădiri nerezidențiale – de la 0,2% la 0,1%. În plus, se vor aplica toate prevederile legale care permit diminuarea sarcinii fiscale pentru contribuabilii persoane cu handicap și reprezentanți legali ai acestora. De asemenea, va fi redusă valoarea impozabilă cu 15%, respectiv 25% pentru clădirile cu o vechime mai mare de 50, respectiv 100 de ani.

”Reducerea vizează cota adițională care influențează calculul impozitului pentru clădiri și reducerea în funcție de vechimea acestora, atât pentru persoane fizice, cât și pentru persoane juridice, în cazul clădirilor rezidențiale și nerezidențiale. Impozitele pentru terenuri și pentru mijloacele de transport rămân neschimbate. Rugăm cetă­țenii să achite impozitele locale până la data de 31.03.2026, pentru a putea beneficia de bonificația/ reducerea de 10% acordată pentru plata integrală anticipată”, precizează responsabilii Primăriei Vișeu de Sus.

Pentru contribuabilii care au achitat deja impozitul la nivelul anterior, există două posibilități de recuperare: suma achitată în plus poate rămâne în evidențele fiscale ca suprasolvire, reprezentând plată în avans pentru anul următor sau, începând cu data de 15.04.2026, după efectuarea recalculărilor, se va putea depune cerere pentru restituirea diferenței rezultate.