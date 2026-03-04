Sediu modern al IPJ Maramureş. Mai multe activităţi cu publicul, mutate aici

Structuri importante din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș funcționează, începând de marți, 3 martie, într-un sediu nou, amenajat în municipiul Baia Mare, în urma unei investiții de aproximativ 2,3 milioane lei, alocată de la bugetul de stat cu sprijinul Ministerului Afacerilor Interne și al Inspectoratului General al Poliției Române.

Clădirea, aflată în administrarea IPJ din 2023, a fost reconfigurată și modernizată pentru a găzdui Serviciul Rutier, Serviciul Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative, Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, precum și Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate Maramureș.

Noul sediu concentrează într-un singur spațiu activități cu interacțiune directă cu publicul, precum restituirea permiselor de conducere și a plăcuțelor de înmatriculare, prelungirea dreptului de a conduce, testările pentru reducerea perioadei de suspendare, eliberarea cazierelor judiciare și a certificatelor de integritate comportamentală, precum și activități de avizare și autorizare în domeniul armelor, materiilor explozive și precursorilor de explozivi.

Potrivit conducerii instituției, proiectul a fost inițiat din necesitatea identificării unor spații adecvate pentru structuri care funcționau anterior în sedii închiriate și care nu răspundeau pe deplin cerințelor operaționale.

„Astăzi (n.r. – ieri) este o zi de o însemnătate aparte pentru noi, cei care facem parte din colectivul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș întrucât nu marcăm doar un moment important în dezvoltarea infrastructurii, ci și o investiție în siguranța cetățenilor. Dacă în ultima perioadă am reușit modernizarea Poliției Orașului Borșa, a mai multor posturi de poliție comunală, inclusiv prin ridicarea unui nou sediu de poliție comunală bazat pe flexibilitatea oferită de sistemul de ansamblu modular de containere metalice, special adaptate (Postul de Poliție Comunal Mireșu Mare), astăzi suntem bucuroși să vă avem alături la cel mai important proiect din dezvoltarea Inspectoratului de Poliție cu impact direct atât asupra cetățenilor municipiului Baia Mare, cât și a tuturor maramureșenilor”, a declarat șeful IPJ Maramureș, comisar-șef de poliție Daniel Ovidiu Cătană.

Acesta a subliniat că noul sediu urmărește eficientizarea activității și apropierea de comunitate: „Ne dorim ca fiecare cetăţean care trece pragul noului nostru sediu să simtă că este ascultat, respectat şi sprijinit. Relaţia dintre poliţie şi comunitate nu trebuie să fie una distantă, formală sau rigidă.”

Lucrările de finisare, modificare și dotare au fost demarate în 2024 și continuate în 2025, iar investiția a vizat aducerea clădirii la standarde moderne de funcționare.