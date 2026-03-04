Trei medalii pentru Academia de Șah Maramureș la Naționalul „Educație prin Șah”

Municipiul Timișoara a găzduit Campionatul Național „Educație prin Șah”, competiție la care au participat și mai mulți tineri sportivi de la Academia de Șah Maramureș, pregătiți de Eugen Negrea și Alex Geiger. Pentru o parte dintre ei, concursul a reprezentat debutul la un eveniment de asemenea anvergură.

Micii șahiști maramureșeni au obținut trei medalii, performanță care confirmă munca depusă în cadrul clubului și colaborarea strânsă cu Grădinița de Șah Baia Mare.

Iosif Negrea a concurat la categoria băieți sub 7 ani, având un parcurs aproape perfect: opt victorii din nouă partide și o singură înfrângere. Deși un asemenea punctaj ar fi fost, în mod normal, suficient pentru titlu, brașoveanul Vlad Grașu a încheiat competiția fără greșeală. Sportivul maramureșean a cucerit astfel medalia de argint, rezultat al orelor de pregătire alături de tatăl său, Eugen Negrea, și de Ștefan Axinte.

Ana Ionescu și-a reconfirmat valoarea la nivel național, clasându-se pe locul al treilea la categoria sa. Ea a fost singura jucătoare care a reușit o remiză în fața arădencei Irina Gab, noua campioană națională a grupei.

La rândul său, Teodora Pintea, la un an de la debutul în competițiile oficiale și pregătită de antrenorul Alex Geiger, a obținut medalia de argint, la egalitate de puncte cu campioana Maria Rămureanu. Singura sa înfrângere a venit chiar în fața acesteia, într-o partidă în care băimăreanca a refuzat de două ori remiza.

Rezultate remarcabile au obținut și alți membri ai clubului. Sofia Vălean, deși nu a împlinit încă 10 ani, a cucerit medalia de bronz la grupa de 11 ani, iar Eric Fodor, tot sub 10 ani, s-a aflat mult timp între primii șase băieți ai aceleiași categorii.