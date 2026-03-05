265 locuri de muncă disponibile în Maramureș

În această săptămână, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Maramureș pune la dispoziția celor interesați 265 locuri de muncă vacante.

Se caută: agent curățenie clădiri și mijloace de transport, bucătari, cameriste hotel, conducători auto, constructori, electricieni, femei de serviciu, instalatori apă, canal, îngrijitor animale, lucrători comerciali, manipulanți mărfuri, mecanici auto, muncitori necalificați, operator pârtie de schi, patiser, pizzer, strungari, tinichigiu carosier, tâmplari universali, vânzători, dar și administrator cont, administrator societate comercială, agent de turism, asistent manager, asistent social nivel superior, ingineri, manager de zonă, contabil, consilier/expert/inspector/referent/economist în economie generală, medic stomatolog, programator, proiectant inginer instalații, recepționist, reprezentant tehnic, șef serviciu producție.

Cei interesați pot obține mai multe informații de la sediul AJOFM Maramureș, Baia Mare, str. Hortensiei 1/A, tel. 0262 227 821, e-mail: ajofm.mm@anofm.gov.ro.

Învățământul primar – Fără studii (91):

• agent curățenie clădiri și mijloace de transport (1)

• bucătar (4)

• cameristă hotel (3)

• confecționer articole hârtie (2)

• constructor-montator de structuri metalice (6)

• electrician în construcții (8)

• femeie de serviciu (1)

• îngrijitor animale (7)

• lucrător sortator deșeuri reciclabile (3)

• manipulant mărfuri (8)

• mecanic utilaj (3)

• muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor (17)

• muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet (19)

• muncitor necalificat în industria confecțiilor (3)

• muncitor necalificat la întreținerea de drumuri, șosele, poduri, baraje (2)

• muncitor necalificat în silvicultură (1)

• ospătar (chelner) (1)

• tinichigiu carosier (1)

• vopsitor auto (1)

Învățământul primar – Școală generală incompletă (4):

• femeie de serviciu (2)

• îngrijitor clădiri (2)

Studii gimnaziale – Școala Generală (69):

• ajutor bucătar (3)

• ambalator manual (9)

• barman (1)

• brutar (5)

• bufetier (1)

• comerciant vânzător mărfuri nealimentare (1)

• conducător auto transport rutier de mărfuri (2)

• confecționer-asamblor articole din textile (1)

• confecționer produse textile (5)

• consilier/expert/inspector/referent/economist în management (1)

• croitor (1)

• curier (1)

• instructor de fitness (1)

• lucrător bucătărie (spălător vase mari) (6)

• lucrător comercial (3)

• manager de întreprindere socială (1)

• manipulant mărfuri (5)

• mașinist la mașini pentru terasamente (ifronist) (3)

• menajeră (1)

• operator pârtie de schi (2)

• ospătar (chelner) (2)

• patiser (5)

• pizzer (1)

• vânzător (7)

• zidar rosar-tencuitor (2)

Studii liceale – Liceu de specialitate (14):

• agent de vânzări (1)

• electrician în construcții (1)

• electromecanic auto (1)

• excavatorist pentru excavatoare cu rotor de mare capacitate (1)

• instalator instalații tehnico sanitare și de gaze (1)

• lucrător pensiune turistică (1)

• mecanic utilaj (1)

• operator introducere, validare și prelucrare date (1)

• operator mase plastice (2)

• paznic (1)

• șef schimb (2)

• șofer de autoturisme și camionete (1)

Studii liceale – Liceu Teoretic (29):

• administrator (1)

• agent de vânzări (1)

• casier (2)

• conducător auto transport rutier de mărfuri (3)

• creator de conținut online (1)

• funcționar administrativ (1)

• instalator apă, canal (1)

• îngrijitoare la unități de ocrotire socială și sanitară (3)

• lenjer, confecționer lenjerie după comandă (4)

• lucrător comercial (2)

• manipulant mărfuri (2)

• operator calculator electronic și rețele (1)

• programator fabricație/lansator fabricație (1)

• reprezentant comercial (1)

• secretară (1)

• șef departament mărfuri alimentare/nealimentare (2)

• șef schimb (1)

• vopsitor industrial (1)

Studii Profesionale – Școală Profesională (28):

• ajutor bucătar (1)

• administrator (1)

• agent de securitate (3)

• brutar (1)

• electrician de întreținere în construcții (1)

• electrician de întreținere și reparații (1)

• fierar betonist (5)

• frigoriferist (frigotehnist) (2)

• intalator instalații tehnico sanitare și de gaze (2)

• lăcătuș mecanic (3)

• manager de întreprindere socială (1)

• mecanic auto (2)

• mecanic utilaj (1)

• sudor (1)

• tâmplar manual ajustor montator (1)

• tâmplar universal (1)

• vânzător (1)

Studii Postliceale (12)

• asistent medical generalist (4)

• dulgher (exclusiv restaurator) (5)

• infirmier/infirmieră (3)

Studii Universitare (18):

• administrator cont (1)

• administrator societate comercială (1)

• agent de turism (1)

• asistent manager (1)

• asistent social nivel superior (1)

• consilier/expert/inspector/referent/economist în economie generală (1)

• contabil (1)

• inginer construcții hidrotehnice (2)

• inginer electroenergetică (1)

• manager de zonă (1)

• medic stomatolog (1)

• programator (2)

• proiectant inginer instalații (1)

• recepționist (1)

• reprezentant tehnic (1)

• șef serviciu producție (1)