Baia Mare își dorește organizarea Final 4

Oficialii CS Minaur Baia Mare au anunțat că au depus că­tre Federația Română de Handbal oferta pentru organizarea turneului Final 4 al Cupei României la handbal masculin, programat în 18 și 19 aprilie.

Reprezentanții clubului băimărean susțin că municipiul îndeplinește toate condițiile pentru găzduirea competiției la cel mai înalt nivel.

„Ne dorim ca acest eveniment important să se desfășoare într-un oraș care trăiește prin handbal, are tradiție și un public pasionat. Considerăm că Baia Mare oferă toate condițiile necesare pentru organizarea la cel mai înalt nivel a unui astfel de eveniment: infrastructură adecvată, experiență organizatorică, o echipă competitivă și, mai ales, un public numeros și dedicat”, au transmis oficialii CS Minaur.

Turneul Final 4 al Cupei României la handbal masculin va aduce față în față patru dintre cele mai puternice echipe din țară. În semifinale sunt programate partidele dintre Steaua București și SCM Politehnica Timișoara, respectiv CS Minaur Baia Mare și Dinamo București.