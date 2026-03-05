Beneficiile de asistenţă socială, plătite în avans

Agenţia Judeţeană de Plăţi şi Inspecţie Socială Maramureș anunță că toate beneficiile de asistență socială aferente lunii februarie vor fi achitate în avans pe parcursul acestei luni.

Vineri, 6 martie vor fi alimentate cardurile pentru: alocația de stat pentru copii pentru peste 82.000 de beneficiari; indemnizația pentru creșterea copilului pentru aproximativ 3.900 de părinți sau reprezentanți legali care și-au suspendat activitatea profesională pentru a se ocupa de îngrijirea copilului; stimulentul de inserție pentru aproape 1.500 de părinți care au ales să se întoarcă la locul de muncă înainte de finalizarea concediului de creștere a copilului. Pentru aceste beneficii în 10 martie va începe distribuirea plăților prin mandate poștale. În 13 martie se vor plăti drepturile pentru aproape 22.000 de persoane cu dizabilități. Sumele necesare pentru plata celorlalte beneficii de asistență socială, alocația lunară de hrană pentru HIV/SIDA, alocația de plasament, indemnizația lunară de hrană pentru TBC, venitul minim de incluziune vor fi plătite în 20 martie.