Bilanțul la finalul lunii februarie 2026, la OCPI Maramureș

Luna trecută, la OCPI Maramureș au fost semnate 234 Titluri de Proprietate noi. În primele două luni ale anului, ianuarie și februarie, s-a emis un total de 410 Titluri de Proprietate ce au ajuns la cetățeni.

„Fiecare titlu înseamnă mai mult decât un document administrativ. Înseamnă clarificarea unui drept, siguranță juridică și închiderea unor proceduri care, în unele cazuri, au fost așteptate ani la rând. În calitate de director al OCPI Maramureș, îmi reafirm deschiderea pentru dialog și cooperare permanentă cu Instituția Prefectului Județul Maramureș, cu comisiile locale de fond funciar și cu toate autoritățile implicate, astfel încât fiecare etapă administrativă să se transforme într-un rezultat concret pentru oameni. Pentru că administrația trebuie să ofere rezultate, nu explicații, fiecare dosar este analizat cu seriozitate și responsabilitate în cadrul OCPI Maramureș, fără întârzieri inutile sau tergiversări. Clarificarea proprietății înseamnă stabilitate, predictibilitate și respect pentru dreptul fiecărui cetățean”, a spus Daniela Onița-Ivașcu, directorul instituției.