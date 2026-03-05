Câștigătorii lunii februarie la extragerea campaniei ”Hai cu Busul!”

A avut loc a patra extragere din cadrul campaniei ”Hai cu Busul!”, inițiată de Primăria Municipiului Baia Mare, CS Minaur și SC URBIS SA. Conform extragerii, cele trei tricouri semnate de către jucătorii Minaur merg către elevii care au seriile de abonament cu numerele: 229193344, 229174626 și 229227674, de la Liceul Teoretic ”Emil Racoviță” și Liceul Tehnologic ”George Barițiu”. De asemenea, cele trei mingi semnate de jucătorii clubului Minaur merg către elevii cu seriile de abonament: 229404027, 105395, respectiv 236286330, de la Seminarul Teologic Liceal ”Sfântul Iosif Mărturisitorul”, Școala Gimnazială ”Nicolae Bălcescu” și Școala Gimnazială ”Avram Iancu”. Câștigătorii sunt invitați să își ridice premiile de luni până vineri, până la ora 16:00, de la Cabinetul primarului, situat pe strada Gheorghe Șincai nr. 37.