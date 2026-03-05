Centenară sărbătorită la Groșii Țibleșului

„Cu apă din Țibleș, mâncare din grădină și cât de puțină”. Plus muncă la pădure!

Marți, autoritățile din Groșii Țibleșului au sărbătorit-o, alături de familie, pe Maria Bud, ajunsă la frumoasa vârstă de 100 de ani. Îi zic lelea Mare a lu’ Maftei și are o poveste de viață simplă, dar impecabilă.

„E groșeancă get-beget, a avut doi copii. A îngropat doi copii și doi nepoți…așa i-a fost viața. E văduvă de 64 de ani, după 30 de ani i-a murit soțul. Am întrebat-o din ce-o trăit, ce-o mâncat. „Cu ce-am pus în grădină, ba cu ce-am avut”, zice ea. “Și-a lucrat terenul, participa la munci silvice, la ocol, fie plantări, fie rărituri. Am văzut-o când ne puneam la masă…uneori avea o plăcintă pe zi de mâncare…da’ nici n-a avut mai mult de 60 de kilograme niciodată…”, ne spune Nicolae Burzo, primarul comunei Groșii Țibleșului. Care a și sărbătorit-o, alături de familie și de preotul satului. Femeia a primit o diplomă, un tort, o sumă de bani…”cât am putut”… iar preotul i-a închinat un Te Deum și i-a adus o icoană. „N-am lăsat-o, a vrut să se pună în genunchi…”, ne spune edilul.

Groșii Țibleșului are la acest moment 7 persoane între 90-100 de ani, ce se îndreaptă spre centenar. La 2000 de locuitori. Cât despre „regimul de viață” al centenarei lelea Mare a lu’ Maftei, e simplu, zice ea. „Apă din Țibleș, mâncare din grădină, cât de puțină”. Și muncă. A lucrat nu doar la pădure, ci și pe la oameni, la grădini, ca să se întrețină. Simplu, nu?