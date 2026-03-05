Crosul Primăverii deschide sezonul Maramureș Runners, în 15 martie, Baia Mare

Sezonul competițional al alergătorilor băimăreni începe în 15 martie, odată cu organizarea „Crosului Primăverii”, eveniment care va avea loc în Parcul Tineretului. Competiția marchează deschiderea oficială a sezonului pentru Asociația Club Sportiv Maramureș Runners.

Organizatorii propun două probe: o cursă populară de 3 kilometri și un cros de 6 kilometri. „Este o întâlnire a alergătorilor cu orașul, cu natura și cu energia unui nou început, într-o atmosferă elegantă, vibrantă și plină de emoție”, transmit aceștia.

Vârsta minimă de participare este 15 ani. Pentru cursa populară sunt prevăzute două categorii – Open masculin și Open feminin. Crosul de 6 kilometri va avea categorii de vârstă distincte: 15-17 ani, 18-29 ani, 30-39 ani, 40-49 ani și 50+.

Înscrierile sunt deschise până în data de 7 martie. Participanții se mai pot înscrie și la fața locului, însă doar pentru cursa populară și fără garanția primirii kitului de concurs.

Startul cursei populare va fi dat la ora 10.00, iar cel al probei de cros la ora 10.30. Festivitatea de premiere este programată pentru ora 12.30.

Evenimentul este organizat de Asociația Club Sportiv Maramureș Runners, în parteneriat cu Rotary Club Baia Mare.