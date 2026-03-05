În Baia Mare, un Pasaj de Vest și reabilitarea Casei de Cultură a Sindicatelor, pe lista planurilor de investiții

Primăria Baia Mare a încheiat de curând seria de întâlniri „Civic” cu societatea civilă, unde s-a dezbătut practic ceea ce s-a făcut, ce se face și ce planuri de viitor are administrația locală pentru oraș. S-a vorbit aplicat, cu exemple concrete, despre ce urmează să se realizeze în Baia Mare.

Astfel, în municipiu urmează să se implementeze o serie de investiții în perioada următoare, unele mai interesante decât altele. Dacă vorbim despre infrastructură și mobilitate urbană, putem menționa: Pasajul de Vest, care va lega bulevardele Independenței și Regele Mihai I, între Dacia Service și Dedeman; Pasajul subteran din zona Semilună; modernizarea completă a bulevardelor; Coridorul de mobilitate urbană Bulevardul Unirii (de la intersecția cu bd. Traian și până la Pasajul Italsofa), respectiv extinderea sa la patru benzi înspre pasaj, cu construirea unor trotuare moderne și piste pentru biciclete; Coridorul de mobilitate urbană Bulevardul Independenței (str. Europa – str. Victoriei – Dura), cu patru benzi, trotuare și piste pentru biciclete; Rețeaua de coridoare rutiere Minerilor–Industriei, Vasile Lucaciu, Bulevardul Republicii către strada Europa, Luminișului, Pășunii, Dumbravei, 8 Martie, Barajului, Lunci, Imașului, Firiza, Blidari și Brazilor; construirea unui pod peste râul Săsar în zona Colonia Topitorilor; reabilitarea podului pietonal din Firiza; modernizarea transportului public în cartierele Ferneziu și Firiza; realizarea Centrului Intermodal integrat de transport în zona Gară – Autogară – URBIS; programul de reabilitare a 30 de străzi, cu finanțare prin BDCE.

Dacă vorbim despre dezvoltare urbană și regenerare, următoarele proiecte sunt pe lista de investiții: reabilitarea Pieței Libertății, a Pieței Păcii și a zonelor adiacente; programul de înfrumusețare urbană 2028–2032, care vizează refațadizarea clădirilor vechi și eficientizarea energetică a blocurilor de locuințe; reabilitarea și punerea în valoare a clădirilor emblematice ale orașului, precum fostul sediu REMIN, Casa de Cultură și fostul Hotel Minerul; modernizarea Pieței Albina; construirea de parcări publice supraterane în zone strategice: Muzeul de Mineralogie, Câmpul Tineretului și Centrul Istoric.

În ceea ce privește agrementul, sportul și spațiile publice, următoarele investiții sunt în planul primăriei: finalizarea și punerea în funcțiune a Aquaparkului – Complexul de agrement acvatic Câmpul Tineretului; amenajarea Aleei Campionilor în zona Sălii Sporturilor „Lascăr Pană”; extinderea și modernizarea spațiilor verzi urbane; introducerea Lacului Bodi în circuitul turistic, precum și realizarea Parcului de Rulote & Camping Baraj Firiza.