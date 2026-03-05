Îngrijorător! Procent mare de obezitate în rândul băimărenilor

Luna martie este dedicată prevenirii obezității. În fiecare an, la data de 4 martie este marcată Ziua Mondială de Combatere a Obezită­ții. Asistenții medicali comunitari din cadrul Serviciului Logistică Medicală Comunitară vor derula pe parcursul întregii luni evaluări în rândul băimărenilor, indiferent de vârstă.

Primii beneficiari ai evaluărilor au fost seniorii de la Centrul Rivulus Pueris. Acestea au inclus măsurarea glicemiei, tensiunii arteriale și pulsului, calcularea indicelui de masă corporală (IMC), măsurarea greutății, înălțimii și circumferinței abdominale, stabilirea riscului de boală pe baza unui formular standardizat. IMC-ul și circumferința abdominală sunt indicatori importanți pentru identificarea riscului de boli cardiovasculare, diabet sau sindrom metabolic. Din cele 45 de persoane evaluate, distribuția a fost următoarea: 12% – greutate normală; 27% – supraponderalitate; 35% – obezitate; 26% – obezitate morbidă.

„Deși persoanele evaluate fac mișcare în medie de câteva ori pe lună, prevalența obezității rămâne ridicată, ceea ce sugerează o situație și mai îngrijorătoare la nivelul populației generale a municipiului Baia Mare. Evaluările, care se vor desfășura pe tot parcursul lunii martie vor permite intervenții personalizate, adaptate fiecărei persoane cu risc crescut, contribuind la reducerea riscurilor asociate obezității”, au explicat reprezentanții DAS Baia Mare.

Specialiștii spun că se impune promovarea unei alimentații sănătoase, susținerea accesului la servicii medicale, combaterea stigmatizării persoanelor cu obezitate, precum și încurajarea activității fizice regulate. De asemenea, un studiu național indică faptul că provocările legate de greutate pentru femeile din România sunt mari. Conform unei analize, 96% dintre femei spun că etapele biologice le influențează greutatea, nu doar voința. În plus, 67% dintre ele consideră că obezitatea este atât o boală cronică, cât și o problemă de stil de viață, iar 96% spun că, în etape precum sarcina, perioada postnatală, premenopauza sau menopauza, greutatea este influențată de factori biologici, nu doar de voință. Deși multe femei declară că sunt informate în ceea ce privește obezitatea ca boală cronică, ele simt nevoia de o opinie medicală, iar 68% spun că ar privi cu deschidere un tratament pe termen lung.