Luigi Fasolillo, reprezentant al Clubului „Tinerii Lei” Baia Mare, a strălucit la cea de-a 12-a ediție a Maratonului Șahistic Clujean, competiție desfășurată în Cluj-Napoca. La doar 7 ani, Luigi s-a confruntat cu adversari mai mari și mai experimentați, reușind să urce pe podiumul categoriei sub 8 ani, ocupând locul II.
„Felicitări, Luigi, suntem tare mândri de tine și știm că ai luptat ca un leu”, transmit colegii de la club, evidențiind talentul și determinarea tânărului șahist băimărean.
Luigi Fasolillo, pe podium la Maratonul Șahistic Clujean
