Luigi Fasolillo, pe podium la Maratonul Șahistic Clujean

Luigi Fasolillo, reprezentant al Clubului „Tinerii Lei” Baia Mare, a strălucit la cea de-a 12-a ediție a Maratonului Șahistic Clujean, competiție desfășurată în Cluj-Napoca. La doar 7 ani, Luigi s-a confruntat cu adversari mai mari și mai experimentați, reușind să urce pe podiumul categoriei sub 8 ani, ocupând locul II.

„Felicitări, Luigi, suntem tare mândri de tine și știm că ai luptat ca un leu”, transmit colegii de la club, evidențiind talentul și determinarea tânărului șahist băimărean.