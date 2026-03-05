Oportunități de formare antreprenorială pentru tineri

Tinerii cu vârste între 18 și 30 de ani pot aplica pentru locurile rămase disponibile în Programul „Start-Up Nation – România”, anunță Direcția de Asistență Socială (DAS) Baia Mare. Ministerul Economiei informează despre Programul „Start-Up Nation – România” ediția 2024, derulat și implementat de către MEDAT. În anul 2025, MEDAT a lansat cea de-a doua etapă a programului, destinată înscrierii grupului țintă la cursurile de formare antreprenorială, absolvenții urmând să poată beneficia de o finanțare până la 250.000 lei pentru înființarea și dezvoltarea unei întreprinderi într-unul dintre sectoarele eligibile. Obiectivul principal al programului îl constituie dezvoltarea abilităților antreprenoriale ale persoanelor aparținând grupului țintă, precum și îmbunătățirea performanțelor economice ale acestora prin înființarea de către aceștia de noi întreprinderi mici și mijlocii, bazate pe digitalizare, dezvoltare durabilă, inovare și pregătire antreprenorială și creșterea de noi locuri de muncă. Cea de a IV-a ediție a proiectului de succes dedicat susținerii antreprenorilor români prevede finanțări din fonduri externe nerambursabile în valoare de aproximativ 450 milioane de euro, acordate prin Programul Educație și Ocupare 2021-2027 (PED 2021-2027) și se implementează în baza Ordonanței nr. 29 din 8 august 2024 privind aprobarea și implementarea Programului pentru stimularea întreprinderilor mici și mijlocii „Start-Up Nation – România”, ediția 2024.

Programul este structurat pe 2 piloni:

• Pilonul I – Activarea potențialului antreprenorial al tinerilor, cu un buget de 295.750.000 euro, are ca grup țintă eligibil tinerii sub 30 de ani și se adresează regiunilor mai puțin dezvoltate;

• Pilonul II – Sprijin pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul persoanelor din grupul țintă, cu un buget de 150.435.295 euro, are ca grup țintă eligibil persoanele care se încadrează în una din următoarele categorii: tineri cu vârsta de între 30 ani și până în 35 de ani neîmpliniți, persoane în căutarea unui loc de muncă, șomeri, șomeri de lungă durată, persoane inactive și persoane din grupurile dezavantajate pe piața muncii. Acest pilon se adresează doar regiunilor Nord-Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest. Ulterior finalizării sesiunii de înscriere inițială, situația locurilor rămase disponibile este următoarea:

– tineri 18-30 de ani, regiuni mai puțin dezvoltate – 8.650 locuri disponibile;

– tineri 18-30 de ani, minoritatea romă, regiuni mai puțin dezvoltate – 2.486 locuri disponibile. Astfel, pentru locurile rămase disponibile, viitorii cursanți se vor putea înscrie prin intermediul platformei online www.minimis.imm.gov.ro, care va fi redeschisă la o dată ulterior stabilită de Ministerul Economiei și comunicată public pe toate canalele oficiale de informare. Implementarea programului este realizată de MEDAT, prin intermediul structurilor subordonate la nivel teritorial, județul Maramureș fiind arondat Centrului teritorial pentru întreprinderi mici și mijlocii și turism Cluj-Napoca, tel. 0264-487.224 e-mail agentia.cluj@imm.gov.ro.