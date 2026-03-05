Premieră la Teatrul Municipal: Cu sufletul nu-i de glumit

După spectacolele de mare succes „Arta adulterului” și „Floare de cactus”, regizorul Daniel Vulcu revine la Teatrul Municipal Baia Mare cu o nouă comedie, „Cu sufletul nu-i de glumit”, de Dimitré Dinev, care va avea premiera duminică, 8 martie, de la ora 19.

Din distribuție fac parte actorii Marcel Mîrza Mache, Andrei Han, Andrei Dinu, Dorin Griguța, Rodica Pașca, Denisa Blag, Inna Andriuca, Raul Hotcaș, Alex Macavei, Sanda Savolszky. Cu participarea instrumentiștilor Petru Damșa, Vasile Pop, Bogdan Rogojan, Dragoș Bora. Echipa artistică a spectacolului este completată de scenograful Mihai Vălu și coregraful Raul Hotcaș. Spectacolul se joacă la Sala Mare și durează 120 de minute (cu pauză). Prețul biletului la premieră: 35 lei. Următoarele reprezentații vor avea loc vineri, 13 martie, de la ora 19.00 și vineri, 20 martie, de la ora 20.00. Vârsta recomandată: 14+.