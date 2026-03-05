Primarul din Lăpuș, Cristina Buda, a rămas în Dubai

Primarul comunei Lăpuș, Cristina Buda, se află în prezent blocat în Dubai, în contextul tensiunilor din zonă și al dificultăților de transport aerian.

La început de martie, primarul a transmis un mesaj locuitorilor din Lăpuș: „Pentru cei care mi-au transmis mesaje și gânduri de bine, de încurajare, dar și pentru cei care vor spune «așa îi trebuie»! O primăvară frumoasă, dragi lăpușeni!”.

Ulterior, într-o intervenție la Antena 3 CNN, Cristina Buda a descris situația tensionată din Dubai, afirmând că românii rămași acolo sunt în­gri­jorați de „bubuiturile și exploziile care se aud în vecinătate” și de „dronele și rachetele care se văd și se aud deasupra noastră”.

„Suntem panicați de ce va urma și care va fi momentul în care ne vom întoarce acasă”, a declarat primarul, care a precizat că așteaptă identificarea unei soluții de zbor pentru revenirea în țară.

Totodată, aceasta a ridicat semne de întrebare cu privire la ges­tionarea situației la nivel diplomatic: „Oare nu ar trebui agențiile mari, ministrul de Externe să comunice, să colaboreze și să găsească soluții reale pentru noi, indiferent de escalele care ar însemna pentru noi în drum spre casă?”

Alesul local a mai arătat că încearcă să își păstreze echilibrul și să îi calmeze pe cei din jur, în așteptarea unei soluții care să le permită revenirea în siguranță în România.