Sistem avansat de administrare a tratamentului pentru bolnavii de cancer la Spitalul Județean

Investiții în infrastructura Spitalului Județean de Urgență ”Dr. Constantin Opriș” Baia Mare pentru diagnosticarea și tratarea cancerului. Este vorba despre un sistem avansat de administrare a tratamentului oncologic.

”În cadrul spitalului nostru, medicația este administrată cu ajutorul infuzomatelor, dispozitive performante care permit dozarea exactă a substanțelor și respectarea strictă a timpului de perfuzare specific fiecărui tratament. Administrarea corectă este esențială pentru eficiența terapiei și pentru siguranța pacientului. În secțiile de Oncologie, Hematologie și în Compartimentul de Spitalizare de Zi, fiecare pat este dotat cu infuzomate moderne, asigurând astfel o administrare precisă pentru fiecare pacient internat. Mai mult, aceste dispozitive sunt integrate într-un sistem avansat de administrare a terapiei, care permite personalului medical următoarele: monitorizarea în timp real a tratamentului, detectarea rapidă a eventualelor probleme, intervenția promptă pentru menținerea siguranței pacientului”, au spus reprezentanții unității spitalicești. Prin investițiile realizate, spitalul precizează că își dorește să ofere fiecărui pacient oncologic un tratament eficient, sigur și atent supravegheat.