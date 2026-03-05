Știința Electro Sistem Baia Mare, pe podium la finalul sezonului de orientare pe schiuri

Sezonul competițional de orientare pe schiuri s-a încheiat cu rezultate remarcabile pentru CS Știința Electro Sistem Baia Mare, care a urcat pe toate treptele podiumului la ultimele două probe ale Campionatului Național – Ștafetă Mixtă și Lungă Distanță – competiție ce a inclus și etapa de Cupa României. Întrecerile s-au desfășurat la Izvoare, „acasă” pentru sportivii băimăreni.

Clubul a participat cu un lot format din 25 de sportivi și antrenori, iar rezultatele au confirmat încă o dată valoarea echipei, de la categoriile de copii până la veterani și elită.

La Ștafetă Mixtă, la categoria copii (MF14), podiumul a fost ocupat integral de sportivii clubului: locul I – Zsofia Uglar și Darius Hurgoi, locul II – Emma Tudor și Rareș Susan, locul III – Alexandra Handro și Ianis Oros. La seniori, Alexandra Roman și Ștefan Biro au obținut medalia de argint, iar Antonia Man și Mihai Țînțar au urcat pe treapta a treia a podiumului. La veterani, Lucia Pop și Istvan Sebestyen au încheiat pe locul II.

În proba de Lungă Distanță, Ianis Oros s-a impus la categoria M12, Ștefan Biro a devenit campion la elită, iar la feminin Zsofia Uglar (F12), Antonia Man (F20) și Lucia Pop (F55) au cucerit titlurile de campioane naționale.

Reprezentanții clubului au transmis mulțumiri sponsorilor – grupul de firme Electro Sistem și domnului Ștefan Blasko – precum și antrenorilor Ana Hecico, Istvan Sebestyen și Lucia Pop pentru implicarea în pregătirea echipei. Sportivii se pregătesc acum pentru provocările sezonului de vară.