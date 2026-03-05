Sezonul competițional de orientare pe schiuri s-a încheiat cu rezultate remarcabile pentru CS Știința Electro Sistem Baia Mare, care a urcat pe toate treptele podiumului la ultimele două probe ale Campionatului Național – Ștafetă Mixtă și Lungă Distanță – competiție ce a inclus și etapa de Cupa României. Întrecerile s-au desfășurat la Izvoare, „acasă” pentru sportivii băimăreni.
Clubul a participat cu un lot format din 25 de sportivi și antrenori, iar rezultatele au confirmat încă o dată valoarea echipei, de la categoriile de copii până la veterani și elită.
La Ștafetă Mixtă, la categoria copii (MF14), podiumul a fost ocupat integral de sportivii clubului: locul I – Zsofia Uglar și Darius Hurgoi, locul II – Emma Tudor și Rareș Susan, locul III – Alexandra Handro și Ianis Oros. La seniori, Alexandra Roman și Ștefan Biro au obținut medalia de argint, iar Antonia Man și Mihai Țînțar au urcat pe treapta a treia a podiumului. La veterani, Lucia Pop și Istvan Sebestyen au încheiat pe locul II.
În proba de Lungă Distanță, Ianis Oros s-a impus la categoria M12, Ștefan Biro a devenit campion la elită, iar la feminin Zsofia Uglar (F12), Antonia Man (F20) și Lucia Pop (F55) au cucerit titlurile de campioane naționale.
Reprezentanții clubului au transmis mulțumiri sponsorilor – grupul de firme Electro Sistem și domnului Ștefan Blasko – precum și antrenorilor Ana Hecico, Istvan Sebestyen și Lucia Pop pentru implicarea în pregătirea echipei. Sportivii se pregătesc acum pentru provocările sezonului de vară.
Știința Electro Sistem Baia Mare, pe podium la finalul sezonului de orientare pe schiuri
