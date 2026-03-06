CS Minaur și CSM Sighet, primul meci acasă din acest an

CS Minaur Baia Mare și CSM Sighetu Marmației joacă pentru prima oară în fața propriilor suporteri în 2026. Sâmbătă, echipa din municipiul reședință de județ întâlnește pe Olimpia MCMXXI Satu Mare, iar gruparea sigheteană primește replica celor de la SCM Zalău. Meciurile contează pentru etapa 19 a Ligii 3 și debutează la ora 15.00.

Teoretic, formația pregătită de Romulus Buia are o partidă facilă în disputa cu penultima clasată, care este angrenată și în acest sezon în lupta pentru evitarea retrogradării. Rezultatul din etapa precedentă este concludent și din acest punct de vedere, 1-4 pe terenul celor de la Sănătatea, eșec care nu le-a dat dreptul să depășească punctajul consemnat la finalul anului precedent – 11.

De partea cealaltă, CS Minaur a pornit în noul an cu o victorie categorică, 3-0 în deplasarea de la Lotus Băile Felix, trei puncte care i-a menținut pe locul 3 în Seria 8 și care dețin înaintea disputei cu sătmărenii 40 de puncte.

Comparativ cu conjudețeana, CSM Sighetu Marmației are un meci total opus, împotriva ocupantei locului secund în serie, SCM Zalău, club care visează și în acest sezon la promovare.

Trupa antrenată de Flavius Sabău nu a debutat așa cum și-ar fi dorit în 2026, cu un rezultat pozitiv, și a cedat toate punctele puse în joc în deplasarea de la Crișul Sântandrei (0-1), insucces care a anulat aproape orice șansă la accederea în play-off. În acest moment, CSM Sighet este pe locul 6, cu 28 de puncte, și își propune să strângă cât mai multe puncte din cele patru puncte ale sezonului regulat. SCM Zalău vine la Sighet cu un moral excelent după succesul la limită din etapa precedentă, cu Unirea Dej (1-0), victorie în urma căreia și-a consolidat poziția secundă, cu un total de 41 de puncte, dar pe care o poate ceda în situația unui rezultat nefavorabil în etapa 19.

Program etapa 19

Vineri, 6 martie, ora 15.00: Unirea Dej – Sticla Arieșul Turda; Academia de Fotbal Viitorul Cluj – Lotus Băile Felix.

Sâmbătă, 7 martie, ora 15.00: Unirea Tășnad – Sănătatea Cluj; Bihorul Beiuș – Crișul Sântandrei; CSM Sighetu Marmației – SCM Zalău; CS Minaur Baia Mare – Olimpia MCMXXI Satu Mare.