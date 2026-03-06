Cum se va desfășura Simularea la Evaluarea Națională?

Procedura pentru simulările examenelor naționale 2026 a fost trimisă de Ministerul Educației către inspectoratele școlare. Documentul stabilește responsabilitățile comisiilor de organizare și regulile aplicabile fiecărei etape a simulărilor.

Fiecare unitate de învățământ trebuie să constituie o comisie de organizare formată din: președinte: directorul școlii; în condiții excepționale, atribuțiile îi sunt preluate de către un director adjunct sau, după caz, de un cadru didactic membru al consiliului de administrație; vicepreședinte: un director adjunct sau un profesor din unitatea de învățământ/centrul de examen, având gradul didactic I sau II; secretar: un cadru didactic din unitatea de învățământ cu abilități de operare pe calculator/informatician; membri: 1-3 cadre didactice, din unitatea de învăță­mânt/centrul de examen, de regulă având gradul didactic I sau II, cu abilități de operare pe calculator; asistenți: câte 2 cadre didactice pentru fiecare sală în care se desfășoară simularea națională.

Potrivit procedurii, în ziua examenului, elevii trebuie să fie prezenți în săli până la ora 8:30, iar probele încep la 9:00. Timpul alocat pentru redactarea lucrărilor este de 2 ore pentru Evaluarea Națională (după completarea casetei de identificare).

Calendarul Simulării Evaluării Naționale 2026 este următorul:

• 16 martie 2026: Limba și literatura română – probă scrisă;

• 17 martie 2026: Matematică – probă scrisă;

• 18 martie 2026: Limba și literatura maternă – probă scrisă;

• 30 martie 2026: Comunicarea rezultatelor.