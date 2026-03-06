Demersuri pentru reabilitarea Centrului Militar Judeţean

Autorităţile maramureşene caută soluţii pentru reabilitarea clădirii unde îşi desfăşoară activitatea Centrul Militar Judeţean din Baia Mare.

Preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş, Gabriel Zetea, a anunţat că se va deplasa la Bucureşti pentru a discuta cu reprezentanții Ministerului Apărării Naționale și pentru a căuta o variantă de parteneriat între administrația publică și Minister, astfel încât această clădire să poată fi reabilitată și „să redăm Centrului Militar Județean demnitatea pe care o merită”. Clădirea unde funcţionează Centrul Militar Judeţean se află în prezent într-o stare avansată de degradare.