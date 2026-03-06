Exemplu de excepție • Vișeuanca Iuliana Pop face carieră medicală și politică în Bavaria

Iuliana Pop, originară din Vișeu de Sus, a reușit să-și construiască o carieră medicală de succes în Bavaria, Germania. În plus, ea s-a făcut remarcată inclusiv în lumea politică și a candidat la alegerile locale pentru funcția de consilier local în localitatea în care locuiește.

Iuliana Pop este căsătorită cu Raul Pop, și el originar din Vișeu de Jos, iar împreună au doi copii. Deși locuiește astăzi în Bavaria, Iuliana Pop nu și-a uitat niciodată rădăcinile și vorbește cu respect și recunoștință despre comunitatea în care a crescut – Vișeu de Jos.

În plan profesional, Iuliana Pop lucrează într-o clinică universitară, în specialitatea Oncologie – Hematologie. Este asistentă medicală generalistă, iar medicina reprezintă pentru ea nu doar o profesie, ci o adevărată vocație. Contactul direct cu pacienții oncologici și cu familiile acestora i-a întărit convingerea că sistemul de sănătate are nevoie de oameni implicați, bine pregătiți și de decizii politice responsabile. În plus, a absolvit în Germania Fachweiterbildung – Palliative Care, o formare profesională de specialitate în domeniul îngrijirii paliative, finalizată anul trecut, care îi completează și consolidează expertiza în îngrijirea pacienților cu boli grave.

Pentru Iuliana Pop, experiența din sistemul sanitar este fundamentul implicării sale politice. Dorința de a ajuta oamenii nu se oprește la patul pacientului, ci continuă prin participarea activă la construirea unor politici publice mai bune, mai corecte și mai eficiente în domeniul sănătății și al îngrijirii. Astfel, ea este implicată în politică din anul 2017, ca membră a partidului FREIE WÄHLER Bayern. În anul 2020, a candidat la alegerile locale pentru funcția de Gemeinderat (consilier local) în localitatea în care locuiește. În localitatea Biberbach, în cadrul partidului FREIE WÄHLER, Iuliana Pop este membră a conducerii partidului local. Anul acesta, în data de 8 martie 2026 vor avea loc alegerile locale în Bavaria, iar Iuliana Pop candidează pentru un loc în consiliul local sau unul în consiliul județean.

„Cred cu tărie că, prin muncă, responsabilitate și cooperare, se pot face schimbări reale pentru comunitatea noastră. Experiența mea în Bavaria m-a inspirat și mi-ar plăcea ca, într-o zi, să pot contribui și la comunitatea mea natală din Vișeu – Maramureș”, a declarat ea.