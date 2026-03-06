Biblioteca Județeană „Petre Dulfu” Compartimentul Împrumut carte pentru copii în parteneriat cu Școala Gimnazială „George Coșbuc” (dir. prof. Gelu Todoruț) a organizat, marți, 3 martie, o manifestare artistică dedicată Zilei Internaționale a Femeii (8 martie), intitulată „În brațele mamei”.

La eveniment au participat elevii din clasa Steluțelor Muzicale a III-a A, coordonați de profesor pentru învățământ primar Paula Chende și acompaniați la pian de profesor Melania Carmen Augustin. Activitatea a cuprins cântece dedicate mamei, recital de poezie și expoziție de carte. A fost o zi plină de emoție, sensibilitate și recunoștință dedicată femeii.