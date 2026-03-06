Biblioteca Județeană „Petre Dulfu” Compartimentul Împrumut carte pentru copii în parteneriat cu Școala Gimnazială „George Coșbuc” (dir. prof. Gelu Todoruț) a organizat, marți, 3 martie, o manifestare artistică dedicată Zilei Internaționale a Femeii (8 martie), intitulată „În brațele mamei”.
La eveniment au participat elevii din clasa Steluțelor Muzicale a III-a A, coordonați de profesor pentru învățământ primar Paula Chende și acompaniați la pian de profesor Melania Carmen Augustin. Activitatea a cuprins cântece dedicate mamei, recital de poezie și expoziție de carte. A fost o zi plină de emoție, sensibilitate și recunoștință dedicată femeii.
„În brațele mamei”
Biblioteca Județeană „Petre Dulfu” Compartimentul Împrumut carte pentru copii în parteneriat cu Școala Gimnazială „George Coșbuc” (dir. prof. Gelu Todoruț) a organizat, marți, 3 martie, o manifestare artistică dedicată Zilei Internaționale a Femeii (8 martie), intitulată „În brațele mamei”.