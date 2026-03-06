La Repedea vine utilaj pentru deszăpezire și lucrări proprii de drumuri

Comuna Repedea a câștigat finanțare, prin proiect transfrontalier, pentru dotarea cu un utilaj multifuncțional pentru deszăpezire, întreținere drumuri, tăiat crengi etc., un UNIMOG total dotat, ne spune viceprimarul Ștefan Grad.

El constată că au de întreținut 36 kilometri de drumuri asfaltate, mai sunt 5 kilometri de asfaltat și Repedea ajunge la 100%. Comuna a câștigat proiectul transfrontalier alături de Bistra și de o comună din Ucraina.