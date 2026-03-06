Mai multe primării au cerut despăgubiri pentru problemele cauzate de animale sălbatice

Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Maramureș a anunțat că, la nivelul județului nostru, anul trecut au fost înregistrate 26 solicitări pentru constatarea și evaluarea pagubelor în 10 UAT–uri, cauzate de animale sălbatice. Cele 10 localități sunt Săcel, Șomcuta Mare, Ieud, Remetea Chioarului, Săpânța, Moisei, Repedea, Remeți, Rona de Sus și Cernești, fiind întocmite 26 procese-verbale pentru care s-au emis decizii de despăgubire către persoanele păgubite în cuantum de 85.650 lei.

„Am avut 14 dosare de evaluare și constatare a pagubelor întocmite ca urmare a solicitărilor de despăgubiri pentru pagubele produse animalelor domestice (7 ovine, 2 caprine, 7 bovine) și suprafețelor agricole (0,61 ha culturi agricole) de către specia urs (Ursus arctos). În urma analizei dosarelor s-au emis decizii pentru plata pagubelor produse în valoare de 59.917 lei, achitate integral persoanelor păgubite. De asemenea, 12 dosare de evaluare și constatare a pagubelor au fost întocmite ca urmare a solicitărilor de despăgubiri pentru pagubele produse animalelor domestice (11 ovine, 2 caprine, 7 bovine) de către specia lup (Canis lupus), fiind emise decizii pentru plata pagubelor produse în valoare de 31.963 lei”, a declarat Emilia Talpoș, directorul APM Maramureș.

O situație mai gravă a fost înregistrată în comuna Săcel, unde s-a produs un număr semnificativ de pagube. De aceea, s-a permis împușcarea a două exemplare de urs brun.

”Din cele 26 pagube produse, 10 pagube au fost înregistrate pe raza administrativ-teritorială a localității Săcel. În acest sens, gestionarul fondurilor de vânătoare, a solicitat și obținut derogare de la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor pentru recoltarea a 2 exemplare de urs brun (Ursus arctos). A fost emisă autorizație pentru activitatea de recoltare a 2 exemplare de urs brun (Ursus arctos), din nivelul de intervenție conform Ordinului nr. 1896/2024 pentru aprobarea Regulamentului privind alocarea, la cerere, a exemplarelor de urs brun din nivelul de intervenţie la nivel naţional. Conform raportului transmis după acțiunea derulată în baza derogării obținute, a fost recoltat 1 exemplar de urs brun”, mai precizează Emilia Talpoș.

Pentru a primi despăgubiri în cazul pagubelor produse animalelor domestice de către animalele sălbatice proprietarii animalelor domestice trebuie să asigure paza animalelor domestice aflate la păşunat sau la diferite munci, să folosească pentru păşunatul animalelor domestice numai acele suprafeţe admise, potrivit legii, la păşunat, să adăpostească, pe timp de noapte, animalele domestice numai în locuri împrejmuite şi păzite, să deplaseze animalele domestice prin pădure spre locurile de păşunat şi adăpat numai pe traseele stabilite în acest scop, de comun acord, cu persoana juridică ce gestionează fauna de interes cinegetic din perimetrul respectiv şi cu administratorul suprafeţei respective de fond forestier, respectiv să folosească vetre de stupină, numai pe acele suprafeţe admise, potrivit legii, în acest scop.

Legea spune că proprietarii culturilor agricole au obligaţia de a recolta cultura agricolă până la data de 15 decembrie a anului calendaristic în curs, cu excepţia pachetelor de agromediu, astfel încât cererile care semnalează pagube produse ulterior acestui termen nu fac obiectul reglementărilor prezentului act normativ.