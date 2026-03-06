O nouă stradă din Sighet intră în modernizare de săptămâna viitoare

Primăria Sighetu Marmației a semnat, în data de 3 martie, contractul pentru executarea lucrărilor de modernizare a străzii Bobâlna din oraș. Este un proiect important pentru comunitatea locală, care va contribui la creșterea calității vieții pentru locuitorii din zonă.

Valoarea investiției este de 3.214.190 lei, finanțarea fiind asigurată de la bugetul de stat, prin bugetul local. Durata de execuție a lucrărilor este de 8 luni. Lucrările vor începe de săptămâna viitoare. Ca date tehnice, principalele caracteristici ale proiectului sunt: lungimea totală a străzii – 890 m; lățimea părții carosabile – 3,50 – 7,00 m; lățimea trotuarelor – minimum 1,00 m; lățimea spațiilor verzi – minimum 0,50 m. În cadrul proiectului au fost prevăzute și lucrări pentru scurgerea, colectarea și evacuarea apelor pluviale, prin realizarea unei rețele noi de canalizare pe ultimii 350 m ai străzii, precum și montarea de guri de scurgere pe toată lungimea acesteia. Pentru a asigura o circulație rutieră și pietonală în deplină siguranță, se va executa un marcaj rutier corespunzător, care va include marcaje axiale și marcaje de delimitare a părții carosabile. „Continuăm să investim în infrastructura orașului nostru, cu proiecte concrete și necesare, care aduc beneficii reale comunității”, au mai spus cei din administrația municipiului.