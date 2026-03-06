Părintele Constantin Necula va vorbi despre Frumusețea Credinței

Casa Corpului Didactic Maramureș, în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării, Inspectoratul Școlar Județean Maramureș și Colegiul Național „Gheorghe Șincai”, organizează un eveniment de suflet: conferința DESPRE FRUMUSEȚEA CREDINȚEI, susținută de Pr. prof. univ. Constantin Necula. Sunteți așteptați în 30 martie, de la ora 18, la Teatrul Municipal Baia Mare, „pentru o întâlnire care promite să fie mai mult decât o simplă conferință – o experiență a dialogului viu, a reflecției și a redescoperirii sensului profund al credinței în viața noastră, un moment de lumină, inspirație și întărire sufletească”. Intrarea este liberă.