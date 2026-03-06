Primarul din Baia Mare, în grupul ce va negocia viitorul buget al UE

În această perioadă se decide viitorul buget al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2032. Mai exact este vorba despre noul exercițiu financiar care include și modul în care vor fi distribuite fondurile europene în următorii ani, respectiv cui anume și pentru ce. Momentan, discuțiile merg înspre o posibilă centralizare mai accentuată a fondurilor. Fiecare țară trebuie să decidă înspre ce comunități direcționează acești bani.

„Și știm deja cum funcționează acest scenariu. Sigur că este o chestiune care ne vizează direct ca stat membru al Uniunii Europene, dar cu atât mai mult ca oraș care construiește astăzi inclusiv cu ajutorul acestor fonduri. Ca să vă faceți o imagine cât mai clară, o parte importantă dintre proiectele de infrastructură rutieră, de reabilitare a școlilor, de regenerare urbană și multe altele pe care le derulăm în Baia Mare le susținem din finanțări europene nerambursabile”, a spus Doru Dăncuș, edilul municipiului.

Orașul Baia Mare, membru în rețeaua Eurocities

Baia Mare a devenit anul trecut al treilea oraș din România membru cu drepturi depline al rețelei Eurocities, cea mai influentă platformă prin care marile administrații europene cooperează și lucrează direct cu instituțiile europene, atât pentru a-și susține interesele cât și pentru a influența politicile care le afectează viitorul. Și primarul vrea să profite de acest statut pentru a lua parte la deciziile privitoare la viitorul buget: „Se spune că dacă nu ești la masă, ești în meniu. Baia Mare are un cuvânt de spus la Bruxelles, iar eu mă voi asigura că va fi auzit!

Am primit zilele acestea o invitație oficială din partea domnului Mathias De Clercq, primarul orașului Gent din Belgia și președintele Eurocities, de a face parte din grupul de coordonare al primarilor europeni implicați în negocierile privind viitorul cadru financiar al Uniunii Europene. O invitație onorantă, pe care evident că am acceptat-o și îi mulțumesc domnului primar De Clercq pentru oportunitatea de a face vocea băimărenilor auzită acolo unde contează”, a conchis Dăncuș. Astfel, între 17 și 19 martie el va fi la Bruxelles și spune că vor fi trei zile de întâlniri și discuții intense cu membri ai Parlamentului European pe această temă.