Raliul Maramureșului deschide sezonul Campionatului Național de Raliuri 2026

Ediția 2026 a Raliului Maramureșului se va desfășura în perioada 27-29 martie și va reprezenta prima etapă din calendarul Campionatului Național de Raliuri. Competiția va avea cartierul general în Baia Mare și va aduce la start echipaje din întreaga țară.

Traseul din acest an se va concentra pe probele speciale din apropierea orașului Baia Mare, secțiuni care s-au remarcat în ultimii ani prin spectaculozitatea lor și prin provocările pe care le oferă piloților. În contextul intrării târzii a competiției în calendarul sezonului 2026, pentru a înlocui Raliul Brașovului, organizatorii au decis să evite traseele montane, pentru a nu depinde de condițiile meteo capricioase de la finalul lunii martie.

Astfel, celebra probă specială Gutin nu va fi inclusă în ediția din acest an, urmând să revină în programul unei ediții viitoare. Competiția va include probe desfășurate atât pe asfalt, cât și pe macadam, structurate în cinci secțiuni și nouă probe speciale. Lungimea totală a traseului este de 415,51 kilometri, dintre care 122,88 kilometri reprezintă probe speciale.

Înscrierile pentru competiție se realizează exclusiv prin platforma My.FRAS.ro, termenul limită fiind 23 martie, ora 20.00. Numărul maxim de echipaje acceptate este de 80. Evenimentul este organizat de ACS Dr. Brown’s, sub egida Federației Române de Automobilism Sportiv.

Program Raliul Maramureșului 2026

Vineri, 27 martie: 12.00 – 16.00 Shakedown, Berința; 17.30 conferință de presă, Baia Mare – Piața Libertății; 17.45 fotografia oficială, Baia Mare – Piața Libertății; 18.00 start festiv / prezentarea echipajelor, Baia Mare – Piața Libertății; 19.30 Superspeciala, Baia Mare – Piața Libertății; 19.48 – sosire ziua 1 secțiunea 1, Baia Mare – Piața Libertății.

Sâmbătă, 28 martie: 09.15 parc service, Baia Mare Value Centre; 10.38 PS2 – Fărcașa 1, Fărcașa; 11.41 PS3 – Ciolt 1, Ciolt; 12.34 PS4 – Coruia 1, Coruia; 13.34 parc service, Baia Mare Value Centre; 14.42 PS5 – Fărcașa 2, Fărcașa; 15.45 PS6 – Ciolt 2, Ciolt; 16.38 PS7 – Coruia 2, Coruia; 17.38 parc service, Baia Mare Value Centre; 18.43 parc închis, Baia Mare – Piața Libertății.

Duminică, 29 martie: 08.45 parc service, Baia Mare Value Centre; 09.43 PS8 – Codru Butesii, Preluca; 10.43 regrupare, Copalnic Mănăștur; 11.26 PS9 – Codru Butesii – Power Stage, Preluca; 12.46 sosire raliu, Preluca; 14.00 festivitate de premiere, Baia Mare – Piața Libertății.