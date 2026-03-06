Sediul Poliției și Jandarmeriei din Vișeu de Sus se modernizează

Autoritatea locală din Vișeu de Sus anunță că, după îndelungi eforturi și numeroase demersuri administrative, a obținut, de la Ministerul Dezvoltării, finanțarea proiectului „Consolidare și reabilitare clădire de interes și utilitate publică, sediu administrativ” – sediul Poliției și Jandarmeriei din orașul Vișeu de Sus.

Proiectul este finanțat prin Programul național de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat și are ca obiectiv reabilitarea și consolidarea seismică a clădirii în care își desfășoară activitatea Poliția și Jandarmeria. Lucrările eligibile pentru astfel de investiții în clădiri publice includ intervenții complexe de consolidare structurală, punerea în siguranță a elementelor vulnerabile, refacerea și modernizarea instalațiilor electrice, termice și sanitare, lucrări pentru creșterea eficienței energetice, îmbunătățirea condițiilor de funcționare și accesibilitate, precum și reabilitarea finisajelor interioare și exterioare afectate. Practic, vorbim despre o intervenție completă, care va transforma această clădire într-un spațiu sigur, modern și adaptat cerințelor actuale. Reușita nu a venit însă ușor. A fost nevoie de dobândirea proprietății, realizarea expertizelor tehnice, obținerea avizelor, clarificări succesive și o muncă administrativă susținută.

„Polițiștii și jandarmii din Vișeu de Sus sunt alături de noi la fiecare eveniment, intervin prompt atunci când este nevoie și contribuie constant la siguranța orașului. Vom continua demersurile administrative necesare pentru semnarea contractului de finanțare, iar dacă totul decurge conform planului, ne dorim ca din această vară sau toamnă să intrăm în faza de execuție a lucrărilor”, au mai explicat cei din primăria orașului.