CSȘ Baia Sprie, pe podium la Campionatul Național de Schi Alpin

Pârtia Șuior a găzduit recent Campionatul Național al Cluburilor Sportive Școlare la schi alpin, organizat cu sprijinul CSȘ Baia Sprie și al Inspectoratului Școlar Județean Maramureș. La start s-au aflat aproximativ 70 de sportivi din 11 cluburi, care s-au întrecut în probele de slalom și slalom uriaș, demonstrând tehnică, viteză și determinare.

Sportivii CSȘ Baia Sprie au obținut rezultate remarcabile, cucerind trei medalii: locul 1 prin Matei Tuțiu și două locuri 2 prin Mălina Tuțiu și Luca Horga.

Rezultatele sportivilor de la CSȘ Baia Sprie

Categoria U14: Tudor Trif – locul 6 la slalom; Mihai Morth – locul 10 la slalom și locul 12 la slalom uriaș; Darius Marincaș – locul 8 la slalom uriaș.

Categoria U16: Mălina Tuțiu – locul 2 la slalom și locul 4 la slalom uriaș; Emma Obernauer – locul 8 la slalom și locul 8 la slalom uriaș; Alpar Vardai – locul 8 la slalom.

Categoria U18: Ma­tei Tu­țiu – locul 1 la slalom; Luca Hor­ga – locul 5 la slalom și locul 2 la slalom uriaș.

Sportivii sunt pregătiți de antrenorii Andreea Toma, Răzvan Onciu, Anitta Selejan și Sebastian Selejan.

Organizatorii mulțu­mesc gazdei SC Turist Șuior, echipelor Serviciului Salvamont Maramureș și Jandarmeriei Mon­tane Maramureș, arbitrilor și părinților voluntari pentru contribuția la buna desfășurare a competiției.