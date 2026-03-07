CSȘ Baia Sprie, pe podium la Campionatul Național de Schi Alpin

Pârtia Șuior a găzduit recent Campionatul Național al Cluburilor Sportive Școlare la schi alpin, organizat cu sprijinul CSȘ Baia Sprie și al Inspectoratului Școlar Județean Maramureș. La start s-au aflat aproximativ 70 de sportivi din 11 cluburi, care s-au întrecut în probele de slalom și slalom uriaș, demonstrând tehnică, viteză și determinare.
Sportivii CSȘ Baia Sprie au obținut rezultate remarcabile, cucerind trei medalii: locul 1 prin Matei Tuțiu și două locuri 2 prin Mălina Tuțiu și Luca Horga.
Rezultatele sportivilor de la CSȘ Baia Sprie
Categoria U14: Tudor Trif – locul 6 la slalom; Mihai Morth – locul 10 la slalom și locul 12 la slalom uriaș; Darius Marincaș – locul 8 la slalom uriaș.
Categoria U16: Mălina Tuțiu – locul 2 la slalom și locul 4 la slalom uriaș; Emma Obernauer – locul 8 la slalom și locul 8 la slalom uriaș; Alpar Vardai – locul 8 la slalom.
Categoria U18: Matei Tuțiu – locul 1 la slalom; Luca Horga – locul 5 la slalom și locul 2 la slalom uriaș.
Sportivii sunt pregătiți de antrenorii Andreea Toma, Răzvan Onciu, Anitta Selejan și Sebastian Selejan.
Organizatorii mulțumesc gazdei SC Turist Șuior, echipelor Serviciului Salvamont Maramureș și Jandarmeriei Montane Maramureș, arbitrilor și părinților voluntari pentru contribuția la buna desfășurare a competiției.
