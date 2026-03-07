Femei din IPJ și IJJ Maramureș, modele de profesionalism

În avansul Zilei Internaționale a Femeii, sărbătorită în data de 8 Martie, IPJ şi IJJ Maramureș au pus în valoare câteva dintre femei, care se remarcă prin implicare și profesionalism.

O tânără polițistă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș este remarcată de colegi pentru modul în care își desfășoară activitatea și pentru implicarea în protejarea comunității. Este vorba despre Alexandra, polițistă la Poliția Orașului Vișeu de Sus, care iese în evidență prin determinare și profesionalism în munca de zi cu zi.

Deși este la început de carieră, tânăra polițistă demonstrează fermitate în aplicarea legii și implicare în ges­tionarea unor situații dificile. Un exemplu a fost chiar în Ajunul Anului Nou, când, în timp ce majoritatea oamenilor se pregăteau pentru petrecerea de Revelion, Alexandra se afla la serviciu și administra probatoriul necesar într-un caz de violență în familie.

Pe lângă activitatea operativă, polițista este implicată constant și în acțiuni preventive desfășurate în unități de învățământ, dar și în gestionarea conflictelor intrafamiliale.

Oana transformă dosarele complexe în adevăruri descoperite

În spatele fiecărui dosar penal se află ore întregi de muncă, verificări, conexiuni și reconstituiri. La Poliția Municipiului Baia Mare, una dintre polițistele care se remarcă prin implicare și profesionalism este Oana, ofițer în cadrul Biroului de Investigații Criminale Baia Mare.

Activitatea sa presupune investigarea infracțiunilor, identificarea autorilor și administrarea probelor necesare pentru aflarea adevărului în procesul penal. Dincolo de proceduri și articole de lege, fiecare caz înseamnă pentru ea oameni și situații care au impact direct asupra vieților și familiilor celor implicați.

În mod special, polițista s-a evidențiat în instrumentarea unor dosare de infracțiuni informatice, domeniu în care investigațiile sunt adesea complexe. Prin muncă susținută și determinare, aceasta a reușit să contribuie la identificarea autorilor unor fapte de înșelăciune comise în cursul anului 2024, cazuri în care prejudiciile au fost considerabile.

Mădălina protejează comunitatea și ajută copiii

Mădălina lucrează de 8 ani la Postul de Poliție Comunal Bocicoiu Mare și reușește să împace munca de polițist cu activitățile preventive în școli. Ea îi învață pe copii despre siguranță și pericolele din mediul online, fiind mereu veselă și implicată.

În același timp, Mădălina se ocupă de cazuri penale. Recent, a identificat doi tineri bănuiți de înșelăciuni și furturi, recuperând 10.000 de lei pentru victime. În ultimele luni, ea a ajutat la rezolvarea mai multor dosare, identificând 11 persoane bănuite de infracțiuni similare.

„Mădălina este un exemplu de profesionalism și dedicare. Activitatea ei arată cât de importantă este munca polițiștilor pentru siguranța comunității,” o descriu reprezentanții IPJ Maramureș.

Astfel, prin seriozitate și implicare, Mădălina dovedește că a fi polițist înseamnă să ajuți oamenii și să faci comunitatea mai sigură.

Roxana veghează la siguranța rutieră din Baia Mare

Roxana lucrează de ani buni în cadrul Serviciului Rutier Baia Mare și depune eforturi constante pentru siguranța traficului. În fiecare zi, ea se află în intersecții, sub soare sau în ploaie, pentru a preveni accidentele și a interveni rapid atunci când acestea se produc.

Cu empatie și simț al dreptății, Roxana a documentat numeroase accidente, inclusiv cazuri grave, asigurându-se că cercetările reflectă corect cauzele producerii evenimentelor rutiere. În ultima perioadă, patru persoane implicate în activități infracționale au fost reținute și ulterior arestate preventiv, datorită muncii sale riguroase.

Andreea, polițista care protejează comunitatea de 15 ani

Andreea lucrează de aproape 15 ani la Secția 3 Poliție Rurală Fărcașa și este un exemplu de profesionalism și dedicare. Ea ajută cetățenii, intervine rapid atunci când situația o cere și le oferă sprijin celor aflați în dificultate.

Experiența acumulată în ani de muncă în teren i-a oferit calmul și fermitatea necesare pentru a gestiona orice situație delicată. În august 2025, Andreea a documentat cazul unui tânăr de 28 de ani care și-ar fi agresat fiul de 4 ani. Drept urmare, agresorul a fost reținut 24 de ore, iar Judecătoria Baia Mare a emis mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Fabiana – tinerețe, curaj și dedicare în slujba siguranței publice

Fabiana, proaspăt absolventă a școlii de poliție, a pășit cu emoție și determinare pe străzile comunității din Baia Mare. Repartizată la Compartimentul de Proximitate, ea a înțeles rapid că meseria de polițist înseamnă mai mult decât acte și proceduri: înseamnă oameni, povești și destine care au nevoie de protecție.

Fabiana s-a remarcat prin seriozitate, echilibru și empatie. În scurt timp, a gestionat cazuri sensibile de violență în familie și a emis ordine de protecție, acțiuni în care fiecare decizie contează și fiecare intervenție poate schimba viața cuiva. Calmă și fermă, ea oferă sprijin victimelor și aplică legea cu responsabilitate, demonstrând maturitate profesională rar întâlnită la această vârstă.

„Fabiana a arătat că tinerețea nu este un impediment în a-ți îndeplini atribuțiile cu profesionalism. Este un exemplu de responsabilitate și dedicare pentru colegi și pentru comunitate,” spun oficialii IPJ Maramureș.

Nicoleta Rad – tânăra jandarmeriță care a ales misiunea în locul catedrei

Nicoleta Rad a ales să-și urmeze visul de a proteja comunitatea, lăsând deoparte cariera de învățătoare. „Jandarmeria nu este un job, este o misiune", spune ea, explicând că dorința de a fi utilă oamenilor a condus-o spre școala militară de la Fălticeni și apoi în echipa de intervenție a Jandarmeriei Maramureș.

Tânăra, cea mai nouă jandarmeriță a județului, a învățat rapid ce înseamnă spiritul de echipă, disciplina și responsabilitatea, valori care o ghidează în fiecare zi. Colegii săi o consideră un exemplu de profesionalism și ambiție, iar experiența acumulată o ajută să se perfecționeze constant.

La începutul acestei luni, Nicoleta a sărbătorit primul an de activitate în Jandarmeria Maramureș, fiind în același timp cel mai nou cadru militar femeie al unității. „Suntem mândri de performanța și dedicarea Nicoletei, care, prin efort și perseverență, contribuie la siguranța comunității și reprezintă valorile Jandarmeriei”, au arătat reprezentanții instituției.