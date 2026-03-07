Golden Boys Merasport Cup aduce laolaltă echipe din trei țări

Sala polivalentă „Lascăr Pană” din Baia Mare va găzdui, pe 14 martie, a patra ediție a turneului internațional de handbal Golden Boys Merasport Cup. Competiția adună echipe masters din România, Polonia și Franța, într-un eveniment unde pasiunea pentru handbal se îmbină cu fair-playul și solidaritatea. Această ediție este dedicată lui Andrei Marcu, iar fiecare meci va sprijini cauza sa.

La turneu participă 10 echipe, împărțite în două grupe:

Grupa A: Handtrick Cluj-Napoca, Legacy Baia Mare, CS Academia Csepreghi – Old Boys, Dzik Warszawa – Hand­ball Team (Polonia), Clubul Sportiv Știința Lovrin

Grupa B: Les Gaulois Handball (Franța), CS Avântul Periam – Handball, Old Boys Vaslui, HC Illusion, Golden Boys Merasport

„Golden Boys Mera­sport Cup 2026 nu este doar un turneu de handbal masters masculin – este o demonstrație de solidaritate, prietenie internațională și respect pentru handbal. Într-o sală cu tradiție, sportul devine din nou puntea care unește oameni și suflete”, transmit organizatorii.