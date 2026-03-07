În Baia Mare, peste 3% dintre copiii internați la secția Pediatrie, cu obezitate

Medicii și asistenții medicali din cadrul secției Pediatrie a Spitalului Județean de Urgență „Dr Constantin Opriș” Baia Mare atrag atenția asupra unei probleme tot mai frecvente în rândul copiilor – obezitatea pediatrică. „Anul trecut, 3,6% dintre copiii internați în secția Pediatrie a Spitalului Județean de Urgență au fost diagnosticați cu obezitate. Un copil cu greutatea peste 85 este deja cu exces ponderal și trebuie monitorizat. Peste valoarea 90 vorbim despre obezitate, cu risc de diabet și hipertensiune. Intervenția la timp înseamnă un copil sănătos azi și un adult sănătos mâine”, a spus dr. Gabriela Florian – medic primar pediatru, specialist diabet zaharat, nutriție și boli metabolice, medic șef secția pediatrie.