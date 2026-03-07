În ultimul meci al sezonului regulat întâlnim liderul

Știința Explorări Baia Mare – Steaua București

Știința Explorări Baia Mare joacă sâmbătă, 7 martie, începând cu ora 17.00, în Sala Polivalentă „Lascăr Pană”, ultimul meci al sezonului regulat. Partenerul de întrecere nu va fi nimeni altul decât liderul Steaua București, iar întâlnirea contează pentru etapa 20 a Diviziei A1 la volei masculin.

Misiunea penultimei clasate, care totalizează la activ 7 puncte, este una ingrată, în condițiile în care Steaua este lider incontestabil, cu 46 de puncte, cu șase în plus față de ocupanta locului secund, Arcada Galați. Steaua este echipa cea mai în formă din campionat, implicit este și marea favorită la adjudecarea celor trei puncte puse în joc. Băieții pregătiți de Liviu Râpeanu vor însă să ofere o replică cât mai dârză unui oponent cotat cu prima șansă în acest moment la cucerirea titlului.

Meciul dintre Explorări și Steaua va fi arbitrat de Cristian Șanta și Ionuț Buciu.

Program etapa 20

Sâmbătă, 7 martie: Știința Explorări Baia Mare – Steaua București (ora 17.00); Dinamo București – SCMU Craiova (ora 18.00); SCM Zalău – Unirea Dej (ora 18.00).

Luni, 9 martie: Ra­pid București – CSM Corona Brașov (ora 17.00).

Partida Arcada Galați – CSU Știința București s-a disputat vineri. CSM București stă.