Maramureșul devine hub regional pentru gestionarea pădurilor

Baia Mare va găzdui sediul regional al Direcției Silvice, urmând să gestioneze fondul forestier pentru județele Maramureș și Satu Mare.

„S-a aprobat modificarea privind reorganizarea noastră și din 41 vor fi doar 19 direcții silvice. Noi vom fi regională, că va veni Satu Mare la noi, cu sediul în Baia Mare. Criteriul principal după care s-a hotărât această reorganizare a direcțiilor a fost suprafața de fond forestier a statului și faptul că Maramureșul are pădure. Rămâne să vedem cum se va pune în aplicare noul plan, trebuie să apară în Monitorul Oficial. S-au comasat practic câte două, trei județe. Harta am văzut-o și noi aseară pe Ministerul Mediului, cam asta e povestea” a precizat Mihai Leșan, reprezentant al Direcției Silvice Maramureș. Guvernul a adoptat reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, un proiect de modernizare care urmărește: reducerea birocrației – mai puține structuri teritoriale și eliminarea posturilor de conducere redundante; eficiență financiară – scăderea cheltuielilor administrative; management modern – o gestionare mai riguroasă și transparentă a „aurului verde” al României. Maramureșul a fost și este un pilon al sectorului forestier românesc. Gestionarea integrată a resurselor din Maramureș și Satu Mare, de la sediul din Baia Mare, va permite aplicarea unei strategii unitare de protecție și exploatare sustenabilă.