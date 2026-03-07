Școala Gimnazială „Vasile Alecsandri” Baia Mare, pe podium la concursul internațional „Play for Fun and Health”

Elevii Școlii Gimnaziale „Vasile Alecsandri” din Baia Mare au obținut locul I în România și locul II general cu jocul lor „Ținta Uriașă” / „Giant Target”, în cadrul concursului internațional „Play for Fun and Health”, organizat prin proiectul Erasmus+ „Sport Break for Health” (B4H).

Competiția a reunit echipe din România, Grecia și Bulgaria, iar băimărenii s-au remarcat prin creativitate, spirit de echipă și idei inovatoare care promovează distracția și un stil de viață sănătos.

Echipa câștigătoare a fost formată din: Alessia Boar, Anays Varga, Sandra Lupșe, Aisha Szanto, Matei Lupșe, David Oniga, Matias Șomcutean și Matei Zubașcu, coordonați de profesoara de educație fizică Florica Suciu.

„Felicitări tuturor tinerilor participanți pentru creativitate, spirit de echipă și ideile inspiraționale care promovează distracția, sănătatea și un stil de viață activ”, au transmis reprezentanții Federației Române Sportul pentru Toți.