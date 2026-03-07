Tudor Botea, convocat la naționala României pentru meciurile de calificare la Mondialul din 2027

Lotul național de handbal masculin al României se va reuni în perioada 14-23 martie la Buzău, pentru un stagiu de pregătire centralizată și pentru meciurile de calificare la Campionatul Mondial 2027.

De la CS Minaur Baia Mare au fost convocați interul stânga Tudor Bo­tea și pivotul Robert Nagy, însă acesta din urmă va lipsi din cauza unei accidentări la picior.

România va juca împotriva Turciei în dublă manșă: pe 19 martie în Turcia și pe 22 martie acasă, la Buzău. Calificarea va duce echipa în faza a treia a competiției.

Campionatul Mondial din 2027 va avea loc în Germania, între 13 și 31 ianuarie, și va fi cea de-a 30-a ediție, cu 32 de echipe la start.