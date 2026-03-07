UPU Borșa primește finanțare directă de la bugetul național

Unitatea Primiri Urgențe a Spitalului de Recuperare Borșa va primi, de acum înainte, finanțare direct de la bugetul național. Asta vine la pachet cu o serie de avantaje pentru beneficiarii direcți: pacienții.

„Ministrul Sănătății a semnat ordinul prin care Compartimentul de Primiri Urgențe al Spitalului de Recuperare Borșa este inclus în sistemul de finanțare directă de la bugetul de stat. Aceasta înseamnă că spitalul va beneficia de resurse dedicate pentru activitatea de urgență: echipe medicale suplimentare, medicamente, materiale sanitare și investigații necesare pacienților. Astfel, echipa CPU Borșa va putea: evalua rapid pacienții, începe tratamentul fără întârzieri și gestiona cazurile acute mai aproape de comunitate. Prin această măsură, România ajunge la 80 de Compartimente de Primiri Urgențe finanțate la nivel național, iar Borșa se alătură rețelei naționale menite să asigure îngrijire rapidă, sigură și aproape de casă pentru fiecare pacient”, a explicat Ion Sorin Timiș, primarul din Borșa.